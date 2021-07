Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une double opération en préparation avec le FC Barcelone ?

Publié le 10 juillet 2021 à 12h10 par T.M.

S’entendant très bien avec Mateu Alemany, Pablo Longoria a déjà accueilli Konrad de la Fuente en provenance du FC Barcelone. Toutefois, l’OM pourrait encore piocher chez les Blaugrana.

Du côté de l’OM, le recrutement de Pablo Longoria est encore loin d’être terminé. D’ailleurs, le président phocéen pourrait bien réserver une énorme surprise. En effet, selon les derniers échos, une énorme recrue serait attendue pour ce lundi. Mais qui est ce joueur ? Selon les informations de Thibaud Vézirian, cela pourrait pourquoi pas être Philippe Coutinho, avec qui cela discuterait en coulisse. Mais le Brésilien pourrait bien ne pas faire le chemin seul en provenance du FC Barcelone.

Un package Coutinho-Umtiti ?

Entretenant de très bonnes relations avec Mateu Alemany, Pablo Longoria a donc une carte à jouer du côté du FC Barcelone. Et le président de l’OM entend visiblement mettre à profit son réseau chez les Blaugrana. En effet, selon les informations de Pedro Almeida, cela négocierait bel et bien entre l’OM et le Barça pour Philippe Coutinho, mais pas seulement. Indésirable du côté du Camp Nou, Samuel Umtiti serait lui aussi au coeur de ces discussions entre les deux clubs.