Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid laisse le champ libre à Leonardo pour Camavinga !

Publié le 10 juillet 2021 à 19h45 par B.C.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid, Eduardo Camavinga n’apparaît plus comme une priorité aux yeux de Florentino Pérez.

Alors que Leonardo a déjà mis la main sur Georginio Wijnaldum, arrivé libre en provenance de Liverpool, un autre renfort pourrait débarquer au milieu de terrain. Le PSG lorgnerait en effet Paul Pogba (Manchester United) et Eduardo Camavinga (Stade Rennais), tous les deux séduits par l’intérêt parisien. Le milieu breton sort d’une saison délicate après s’être révélé aux yeux de l’Europe. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2022, Eduardo Camavinga n’envisage pas de prolonger malgré une belle proposition rennaise comme vous l’a révélé le10sport.com. Outre le PSG, Manchester United, Chelsea, le Bayern Munich ou encore le Real Madrid seraient également sur les rangs. Cependant, les Merengue pourraient décider de mettre ce dossier de côté.

Le Real prêt à lâcher Camavinga ?