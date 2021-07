Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta met la pression sur Ousmane Dembélé !

Publié le 17 juillet 2021 à 21h10 par La rédaction

Blessé depuis l’Euro, Ousmane Dembélé est tout de même au cœur des rumeurs. Barcelone souhaiterait le prolonger, et s’il refuse, l’ancien Rennais pourrait être envoyé en tribunes jusqu’en juin 2022, date de la fin de son contrat.

Encore malheureux pendant cet Euro avec une énième blessure, Ousmane Dembélé continue de se soigner pour revenir le plus vite possible sur les terrains. Pour le moment, le champion du monde est encore loin de pouvoir refouler les pelouses. L’occasion parfaite pour discuter de son avenir. En fin de contrat dans un an, Dembélé est dans le flou total. Pourtant, du côté du FC Barcelone, le choix serait simple, net et précis : prolonger Dembélé.

Si Dembélé ne prolonge pas, il pourrait aller en tribunes