Mercato - PSG : Cette révélation sur l’intérêt de Leonardo pour Lionel Messi !

Publié le 17 juillet 2021 à 17h45 par T.M.

Alors que Lionel Messi est parti pour prolonger au FC Barcelone, il aurait visiblement été très loin d’une arrivée au PSG. Explications.

Actuellement en vacances après la Copa America remportée avec l’Argentine, Lionel Messi va prochainement revenir au FC Barcelone. Et à son retour en Catalogne, c’est un nouveau contrat avec le Barça qui l’attendrait. Si La Pulga est libre depuis le 1er juillet, Joan Laporta arriverait à ses fins dans le dossier Messi puisqu’un accord aurait été trouvé pour un nouveau contrat de 5 ans tandis que le sextuple Ballon d’Or aurait également accepté de diminuer son salaire. De quoi alors mettre un terme au feuilleton autour de l’avenir de Lionel Messi et notamment un possible départ du côté du PSG, où on avait un oeil sur la situation.

Pas d’offre du PSG !