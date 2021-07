Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce deal qui a plombé Leonardo pour Lionel Messi…

Publié le 17 juillet 2021 à 6h30 par T.M.

Du côté du PSG, on y aurait visiblement cru pour Lionel Messi. Mais tout se serait récemment écroulé pour Leonardo et le club de la capitale.

Lionel Messi au PSG ? Neymar en a rêvé, mais cela ne devrait finalement pas arriver. En effet, selon les différents échos en provenance d’Espagne, Joan Laporta serait enfin parvenu à son but en trouvant un accord avec l’Argentin autour d’un nouveau contrat de 5 ans. Entre Messi et le FC Barcelone, l’histoire d’amour va donc se poursuivre, au grand désarroi du PSG. Leonardo et Nasser al-Khelaïfi ne s’en étaient pas cachés, ils étaient à l’affût pour La Pulga. D’ailleurs, selon les informations de ESPN , le club de la capitale y aurait vraiment cru. Mais tout a basulé…

L’argument Agüero !