Mercato - PSG : Voilà le nouveau chantier colossal de Leonardo…

Publié le 16 juillet 2021 à 12h30 par G.d.S.S. mis à jour le 16 juillet 2021 à 12h35

Alors que le PSG enchaine les recrues de classe internationale depuis le début du mercato estival, Leonardo ne semble pas avoir terminé son petit marché. Et le directeur sportif parisien se penche plus que jamais sur le poste de latéral gauche…

Nasser Al-Khelaïfi l’avait clairement indiqué début juin dans les colonnes de L’Equipe, le PSG a préparé un mercato estival très ambitieux afin de renouveler son effectif avec des grands noms : « Ces deux dernières années, on n'a pas beaucoup investi, entre autres du fait de la crise sanitaire. Mais on a fait une finale et une demie. Ça montre qu'on est là. Maintenant, on doit encore s'améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu'on veut faire (…) ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été », confiait le président du PSG. Des paroles qui ont été suivies d’actes concrets, puisque Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma se sont engagés avec le club de la capitale, et la prochaine priorité semble d’ores et déjà définie…

Ça bouge sur le flanc gauche

Avec le départ déjà officialisé de Mitchel Bakker au Bayer Leverkusen (10M€ bonus compris) et le feuilleton Layvin Kurzawa qui est en train de s’accélérer en coulisses, ça bouge au poste de latéral gauche au PSG. L’ancien joueur de l’AS Monaco aurait dernièrement refusé d’être transféré à Galatasaray comme l’a révélé L’Equipe, et il penche davantage vers un départ en Premier League. Du coup, Juan Bernat pourrait bien se retrouver comme seul latéral gauche de métier au sein de l’effectif parisien dans les prochains jours, ce qui incite plus que jamais le PSG à se pencher sur un recrutement à ce poste. Et la cible numéro un de Leonardo est déjà toute trouvée.

Le PSG s’attaque à Theo Hernandez