Mercato - PSG : Layvin Kurzawa a pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 16 juillet 2021 à 8h45 par H.G.

Alors que Layvin Kurzawa serait poussé vers la sortie et qu’il a dernièrement été envoyé vers Galatasaray, l’international français aurait pris une autre décision quant à son futur.

Après avoir recruté massivement, l’heure est maintenant au dégraissage du côté du Paris Saint-Germain. En effet, le club de la capitale aimerait se séparer de plusieurs de ses joueurs afin d’engranger des liquidités pour continuer son recrutement par la suite. Dans cette optique, un joueur comme Layvin Kurzawa serait poussé vers la sortie, et il a justement été envoyé du côté de Galatasaray dernièrement. Cependant, le joueur du PSG n’aurait pas l’intention de rallier l’écurie basée à Istanbul.

Layvin Kurzawa attend la Premier League