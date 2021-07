Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Miralem Pjanic aurait choisi sa prochaine destination !

Publié le 15 juillet 2021 à 23h15 par La rédaction

Après seulement une année à Barcelone, Miralem Pjanic est déjà sur le départ. Le Bosniaque souhaiterait revenir en Italie, mais son salaire poserait problème.

Arrivé au FC Barcelone il y a un an, Miralem Pjanic ne s’y est jamais imposé. Le Bosniaque n’a pas bougé du banc, attendant son tour qui n’est finalement jamais venu. Un départ semble donc inévitable. Comme révélé par le10sport.com, Chelsea et le PSG ont été sondés pour accueillir Pjanic. Mais pour le milieu formé à Metz, il n’y a qu’une priorité : retourner en Italie. Cela tombe bien, Miralem Pjanic aurait des touches.

Pjanic veut rejoindre l’Italie avec son salaire du Barça