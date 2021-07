Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se bouscule en coulisses pour Miralem Pjanic !

Publié le 15 juillet 2021 à 19h45 par A.D.

Arrivé il y a tout juste un an au FC Barcelone, Miralem Pjanic est déjà sur le départ. Proposé au PSG et à Chelsea, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'international bosnien est ouvert à un départ dès cet été. Dans cette optique, Miralem Pjanic discuterait déjà avec de grands clubs dans les quatre coins de l'Europe.

Lors du dernier mercato estival, Miralem Pjanic a quitté la Juventus pour rejoindre le FC Barcelone. Toutefois, son séjour au Barça ne se passe pas du tout comme il l'aurait imaginé. Alors qu'il n'arrive pas à obtenir les bonnes grâces de Ronald Koeman, Miralem Pjanic pourrait faire ses valises dès cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le milieu de terrain de 31 ans ne souhaite pas rester au FC Barcelone dans ces conditions. Dans cette optique, il a déjà été proposé au PSG et à Chelsea. Toutefois, ces deux clubs ne sont pas les seuls pistes de Miralem Pjanic pour son avenir.

Miralem Pjanic en contact avec plusieurs écuries européennes ?