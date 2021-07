Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme révélation sur l’avenir de Messi !

Publié le 15 juillet 2021 à 16h00 par La rédaction

Sur le point de prolonger son contrat, Lionel Messi réserverait une surprise aux supporters barcelonais. La Pulga aurait l’envie, si la forme suit, d’aller au bout de son bail, soit jusqu’à ses 39 ans.

Le feuilleton dure depuis plus d’un an. Après avoir réclamé son départ du FC Barcelone l’été dernier, Lionel Messi est désormais plus proche que jamais d’une prolongation. Et Joan Laporta y est pour quelque chose. Depuis son retour à la présidence de Barcelone, le dirigeant catalan a œuvré pour remettre le club culé sur de bons rails. Maintenant que Lionel Messi serait tout proche de prolonger son contrat, une nouvelle révélation sur son avenir vient de tomber. Et elle va ravir les socios.

Lionel Messi voudrait jouer au Barça jusqu’à ses 39 ans