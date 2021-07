Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le coup de tonnerre se précise pour Lionel Messi !

Publié le 15 juillet 2021 à 11h00 par Th.B.

Bien qu’il ait été question d’un accord pour un contrat de cinq ans avec une importante réduction salariale entre le FC Barcelone et Lionel Messi, la vérité serait tout autre.

Le FC Barcelone se rapprocherait concrètement du renouvellement du contrat de Lionel Messi si l’on en croit les informations de plusieurs médias dont ESPN ainsi que le journaliste de Sky Sport Fabrizio Romano notamment. En effet, un contrat de cinq ans aurait été convenu et il ne manquerait plus que quelques détails qui devraient prendre plusieurs semaines d’après Goal pour que cette opération soit définitivement officialisée, le sextuple Ballon d’or était libre de tout contrat depuis l’expiration de son précédent engagement le 30 juin dernier. Pour rester au FC Barcelone, Messi accepterait de réduire son salaire actuel de 50%. Cependant, au vu des circonstances dans lesquelles le Barça se trouve d’un point de vue financier, il se pourrait que Messi soit contraint de faire de plus gros efforts.

Pas encore d’accord convenu pour Messi !