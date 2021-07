Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a pris une grande décision sur le départ de Griezmann !

Publié le 15 juillet 2021 à 12h00 par La rédaction

Après avoir cédé Luis Suarez pour un montant minime en plus d’avoir payé la moitié de son salaire sur une saison, Barcelone s’apprêterait à vendre Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid. Mais cette fois-ci, les Catalans ne compteraient pas reproduire la même erreur qu'avec l'Uruguayen.

C’est une opération colossale à laquelle personne ne s’attendait. Depuis près d’une semaine, la rumeur d’un échange entre Antoine Griezmann et Saul Niguez affole la toile. Avec son salaire XXL, le Français est placé sur le marché pour alléger les finances du Barça qui sont dans le rouge. Du côté de Saul Niguez, il sort d’une saison très moyenne avec l'Atlético de Madrid et il aimerait aller voir ailleurs. Surtout après l'arrivée de Rodrigo de Paul qui pourrait lui barrer la route. Tout semble se coordonner, ne manque plus qu’à se mettre d’accord sur les chiffres de l’opération. Et c’est ici que cela pourrait poser problème, surtout au niveau salarial…

Barcelone ne paiera pas une partie du salaire de Griezmann