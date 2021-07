Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça sort du silence pour l’avenir d’Antoine Griezmann !

Publié le 14 juillet 2021 à 17h10 par T.M.

Ça s’emballe pour l’avenir d’Antoine Griezmann. Alors qu’une solution pourrait bien avoir été trouvée pour se séparer du Français, un dirigeant du FC Barcelone s’est confié sur le dossier.

Afin de débloquer la prolongation de Lionel Messi, le FC Barcelone cherche notamment à se séparer d’Antoine Griezmann et de se délester de son salaire XXL. Alors que le Français est poussé vers la sortie, il faut encore lui trouver preneur et cela pourrait aujourd’hui être chose faite. En effet, ce mercredi, en Espagne, on annonce qu’un échange avec Saul Niguez serait imminent, ce qui renverrait alors Griezmann à l’Atlético de Madrid.

« On verra bien ce qui se passera »