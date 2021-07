Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération colossale prend forme avec Griezmann !

Publié le 14 juillet 2021 à 11h30 par Amadou Diawara

Pour pouvoir prolonger Lionel Messi, le FC Barcelone serait contraint de se débarrasser d'Antoine Griezmann, qui disposerait d'un salaire XXL. Alors que son attaquant français serait prêt à faire son retour à l'Atlético, Joan Laporta aurait la possibilité de boucler un échange avec Saul Niguez. Sachant que toutes les parties seraient favorables à la négociation de ce troc, cette opération aurait de grandes chances d'aboutir.

Seulement deux ans après son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait déjà faire ses valises et changer de club. Alors que Lionel Messi est actuellement libre de tout contrat, Joan Laporta voudrait à tout prix le prolonger et le conserver deux saisons de plus au Barça. Toutefois, le président catalan manquerait de moyens financiers pour boucler l'accord avec son ex-capitaine et numéro 10. Fortement handicapé par la crise liée au coronavirus et bloqué par le plafond salarial imposé par la Liga, Joan Laporta serait contraint de se séparer d'Antoine Griezmann, qui disposerait d'un contrat XXL, pour avoir une chance de renouveler le contrat de Lionel Messi. Et avec les arrivées conjuguées de Sergio Agüero et de Memphis Depay, qui devrait pousser le numéro 7 du Barça sur le banc cette saison, Joan Laporta peut se permettre de perdre Antoine Griezmann lors du mercato estival.

L'échange Griezmann-Saul en très bonne voie ?

Comme l'a rappelé Mundo Deportivo ce mercredi, l'Atlético pourrait rendre un précieux service au FC Barcelone en ce qui concerne Antoine Griezmann. En effet, les Colchoneros de Diego Simeone seraient prêts à rapatrier l'international français, tandis que ce dernier ne se verrait pas ailleurs que dans son ancien club en cas de départ du Barça. Et pour boucler le retour d'Antoine Griezmann à l'Atlético, la solution serait déjà toute trouvée. En effet, Enrique Cerezo et Joan Laporta auraient la possibilité de négocier un échange entre Antoine Griezmann et Saul Niguez, sachant que le président madrilène serait en quête d'un nouvel attaquant et que son homologue catalan voudrait alléger ses caisses et recruter un milieu de terrain.

Le Barça veut du cash ou un autre joueur en complément