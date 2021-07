Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi à l'origine d'un énorme coup de balai !

Publié le 14 juillet 2021 à 10h30 par A.M.

Alors que le FC Barcelone a l'intention d'annoncer la prolongation du contrat de Lionel Messi très prochainement, quatre départs sont attendus.

Voilà deux semaines que Lionel Messi est sans club. Au FC Barcelone, l'optimisme reste toutefois important dans ce dossier puisque Joan Laporta espère être en mesure d'annoncer la prolongation de La Pulga dans les prochains jours. Lionel Messi est pour l'instant en vacances après la victoire de l'Argentine à la Copa America, mais du côté du Barça on s'affère pour conserver le sextuple Ballon d'Or. Et cela va passer par de nombreux départs.

Quatre gros départs attendus pour conserver Messi