Mercato - Barcelone : Lenglet vers un transfert inattendu ?

14 juillet 2021

Auteur d'une saison compliquée avec le FC Barcelone, Clément Lenglet cherche à relancer sa carrière. Un départ n'est donc pas à exclure, d'autant qu'un club anglais envisage de le relancer.

Depuis son arrivée en 2018, Clément Lenglet s'est installé comme un cadre du FC Barcelone au point d'accéder à l'équipe de France. Mais cette saison s'est révélée compliqué pour l'ensemble de la défense catalane, et le Français est régulièrement pointé du doigt par les médias spécialisés espagnols. Et en dépit d'une saison pleine de 47 matchs sous le maillot Blaugrana, Lenglet pourrait payer les frais de l'arrivée d'Eric García ainsi que des émergences de Ronald Araùjo et Óscar Mingueza.

Everton pour le relancer ?