Mercato - Barcelone : Ce joli coup en Ligue 1 va échapper au Barça !

Publié le 14 juillet 2021 à 6h00 par Th.B.

Auteur d’un euro convaincant avec le Portugal, Renato Sanches a fait grimper sa cote sur le marché des transferts et le FC Barcelone garde un oeil sur sa situation comme le10sport.com vous l’a révélé ces derniers jours. Cependant, avantage Liverpool dans ce dossier.

Le FC Barcelone, malgré ses énormes problèmes financiers qui se dressent entre la volonté de la présidence de parvenir à ses fins avec Lionel Messi et celle de l’Argentin de renouveler son contrat qui a pris fin le 30 juin dernier, aurait des vues sur quelques joueurs sur le marché. Le10sport.com vous a confié le 11 juillet dernier que le Barça se penche sur le dossier Renato Sanches, encore une fois auteur d’un Euro remarqué avec le Portugal, à l’instar de celui de 2016. Cependant, aucune offre n’a été transmise en raison de la réalité économique qui frappe le FC Barcelone.

Liverpool mène la danse pour Renato Sanches