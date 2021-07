Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta en grand danger avec cette star du LOSC ?

Publié le 14 juillet 2021 à 0h00 par D.M.

Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le FC Barcelone s'est renseigné sur la situation de Renato Sanches. Mais le club catalan serait distancé dans ce dossier par Liverpool.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec le LOSC, Renato Sanches pourrait quitter le LOSC lors de ce mercato estival. Et pour cause, les plus grandes équipes européennes ont coché son nom. Comme révélé en exclusivité par le 10Sport.com le 11 juillet dernier, le FC Barcelone s’est renseigné sur la situation de l’international portugais, mais n’a encore formulé aucune offre en raison de ses graves problèmes financiers. Toutefois, le club catalan serait totalement distancé dans ce dossier Sanches.

Liverpool en pole dans le dossier Renato Sanches