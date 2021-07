Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez a déjà tout prévu pour Varane !

Publié le 13 juillet 2021 à 23h00 par A.C.

Au sein du Real Madrid, on semble sérieusement songer à un départ de Raphaël Varane, à qui il reste moins d’un an de contrat.

Après Sergio Ramos, un autre cadre pourrait quitter le Real Madrid. Il s’agit de Raphaël Varane, qui a rejoint le club à seulement 18 ans et qui se retrouve désormais en fin de contrat. Une offre de prolongation lui aurait été faite, mais le Français semble déterminé à changer de club cet été et regarderait vers Manchester United, alors même que le Paris Saint-Germain serait disposé à offrir 40M€ pour l’avoir. Les dirigeants madrilènes semblaient vouloir le prolonger, mais plus le temps passe et plus un départ semble se dessiner...

Le Real Madrid veut vendre Varane pour recruter Koundé