Mercato - PSG : Leonardo n’a pas lâché l’affaire pour… Raphaël Varane !

Publié le 13 juillet 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que Manchester United semble être bien parti pour recruter Raphaël Varane, le PSG aurait également des vues sur le défenseur du Real Madrid et discuterait avec ses représentants.

Le mercato estival de Leonardo a démarré sur les chapeaux de roues avec pas moins de trois recrues officialisées en attendant celle de Gianluigi Donnarumma tout juste sacré champion d’Europe avec la sélection italienne. Cependant, le directeur sportif du PSG n’arrêterait pas son marché en si bon chemin et travaillerait sur d’autres dossiers chauds tels que ceux de Paul Pogba et de Cristiano Ronaldo. Et bien que Sergio Ramos soit venu renforcer l’arrière-garde parisienne, le PSG regarderait encore du côté du Real Madrid dans ce secteur de jeu.

Le PSG en pleine discussion avec Varane ?