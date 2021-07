Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato : Christophe Galtier veut frapper très fort cet été !

Publié le 13 juillet 2021 à 5h30 par T.M.

Avec Christophe Galtier, l’OGC Nice entame un nouveau projet. Et celui-ci s’annonce très ambitieux.

Après avoir mené le LOSC jusqu’au sommet du football français en remportant la dernière Ligue 1, Christophe Galtier a souhaité repartir sur un nouveau projet. Au terme d’un long feuilleton, il a bien fini par poser ses valises à l’OGC Nice. Désormais à la tête des Aiglons, il va ainsi tenter de faire briller le projet d’INEOS, ce qui n’était pas forcément le cas depuis l’arrivée des Britanniques. Mais l’arrivée de Galtier sur le banc des Aiglons semble être synonyme d’un recrutement ambitieux pour cet été.

Nice va sortir le chéquier !