Mercato - OM : Les versions divergent pour Philippe Coutinho !

Publié le 13 juillet 2021 à 5h15 par T.M.

En grande difficulté au FC Barcelone, Philippe Coutinho pourrait se relancer loin de la Catalogne. A l’OM ? Cela est très flou concernant une arrivée chez les Phocéens.

Après une dernière saison minée par les blessures, Philippe Coutinho retrouve actuellement le chemin de l’entraînement avec le FC Barcelone. Mais cela pourrait ne pas durer. En effet, chez les Blaugrana, un grand ménage est prévu afin notamment de prolonger Lionel Messi. Et le départ de Coutinho serait notamment pressenti. Reste à trouver preneur pour l’ancien de Liverpool et cela pourrait être chose faite avec l’OM. Néanmoins, tous n’ont pas la même version à ce sujet.

« L’OM n’est pas intéressé par le Brésilien »