Mercato - PSG : Un très gros coup déjà à oublier pour Leonardo !

Publié le 13 juillet 2021 à 3h45 par A.M.

Considéré comme une alternative à Paul Pogba, Sergej Milinkovic-Savic n'a toutefois aucun intention de quitter la Lazio Rome comme il l'a lui-même révélé.

Après avoir réussi à boucler l'arrivée de quatre renforts de poids (Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum), le PSG ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, la priorité de Leonardo est désormais de dénicher un nouveau milieu de terrain. Dans cette optique, le nom de Paul Pogba revient avec insistance. Mais compte tenu du fait que Manchester United peut encore se montrer gourmand, le PSG garderait un œil sur Sergej Milinkovic-Savic.

Milinkovic-Savic ne veut pas quitter la Lazio