Mercato - PSG : Gros coup dur pour cette piste chaude !

Publié le 12 juillet 2021 à 11h45 par La rédaction mis à jour le 12 juillet 2021 à 11h50

Annoncé comme l'une des nouvelles pistes chaudes du moment au PSG, Joaquin Correa pourrait finalement être plus cher que prévu puisque la Lazio compte se servir de la Copa América afin de faire monter les enchères pour son attaquant.

Interrogé vendredi en conférence de presse, Maurizio Sarri avait annoncé les envies de départ de Joaquin Correa, ciblé par le PSG : « Il pourrait être utilisé en tant qu’ailier s'il veut rester, mais il a déjà fait savoir qu'il voulait changer d’air. Toutefois, s’il songe finalement à rester avec nous, je serais l'homme le plus heureux de tous ». Alors que les dirigeants du Paris-Saint-Germain et ceux de la Lazio sont en négociations avancées pour le transfert de l'attaquant argentin, cela pourrait s'annoncer plus compliqué que prévu. En effet, selon TMW , les dirigeants romains pourraient jouer sur la victoire de leur ailier argentin lors de la Copa America pour faire grimper les enchères. Pourtant, le PSG avait formulé une offre satisfaisante : entre 15 et 20M€, en plus de l'Espagnol Pablo Sarabia dans la transaction.

Des discussions en stand-by pour Correa

Ainsi, la Lazio pourrait demander entre 45 et 50 millions d'euros pour son joueur de 26 ans, sous contrat jusqu'en 2024 dans la capitale italienne. Une somme bien éloignée de l'offre du PSG, et qui pourrait ralentir les négociations autour du polyvalent attaquant. Mais le mercato est encore long, et Paris a érigé Joaquin Correa comme une priorité de recrutement. Reste à savoir si les deux clubs arriveront à trouver un accord financier afin de mener à bien, ou non, ce transfert.