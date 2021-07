Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce de taille pour l’avenir d’Antoine Griezmann !

Publié le 12 juillet 2021 à 9h30 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que le FC Barcelone pourrait pousser Antoine Griezmann vers la sortie, il se pourrait que rien n’ait encore été décidé de manière définitive.

En proie à de graves soucis sur le plan financier, le FC Barcelone est pour l’instant incapable de boucler la prolongation de Lionel Messi. En effet, la masse salariale du club catalan est bien trop élevée vis à vis des règles en vigueur en Liga et empêche tout simplement au club catalan d’enregistrer le renouvellement du bail de l’Argentin ainsi que la venue de ses nouvelles recrues. De ce fait, le FC Barcelone va devoir vendre dans les plus brefs délais, et c’est dans cette optique que Joan Laporta pourrait prendre la décision de se séparer d’Antoine Griezmann.

Le FC Barcelone n’a rien communiqué à Antoine Griezmann