Mercato - OM : Pour cette star de Barcelone, c’est terminé !

Publié le 12 juillet 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que son nom soit revenu avec insistance du côté de l’OM ces derniers jours, Philippe Coutinho ne devrait absolument pas disposer ses valises à la cité phocéenne.

Et si Philippe Coutinho, devenu indésirable au FC Barcelone, déposait ses valises à Marseille. Selon le journaliste de L’Équipe Thibaud Vérizian, l’international espagnol serait plus qu’une simple piste activée par Pablo Longoria et les décideurs de l’OM. « Coutinho, ça fait des semaines que les réunions s’enchainent entre le joueur et l’OM, il y en a eu au moins trois. Kia Joorabchian, son agent, l’un des 3 ou 4 plus importants du marché, discute directement avec l’OM. Cela se passe en très haute sphère, ce n’est pas des réunions classiques, ce n’est pas un petit dossier. Le FC Barcelone va libérer Coutinho, j’ai eu confirmation de ça par la boite de management de Kia Joorabchian ». Cependant, ces dernières heures, différents médias ont nié toute potentielle venue de Philippe Coutinho à l’OM, à l’instar de La Provence.

C’est fini pour Coutinho