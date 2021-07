Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Coutinho !

Publié le 11 juillet 2021 à 7h45 par A.C.

Indésirable au FC Barcelone, Philippe Coutinho serait l’incroyable coup étudié par Pablo Longoria à l’OM.

Que fera Philippe Coutnho cet été ? Une chose est claire, le FC Barcelone ne veut plus de lui. Très peu utilisé par Ronald Koeman, le Brésilien est désormais poussé vers la sortie avec insistance, puisque le Barça a terriblement besoin de réduire sa masse salariale. Le problème c’est que les options semblent manquer pour Coutinho, alors que la folle rumeur Olympique de Marseille a commencé à prendre forme. Proche de Mateu Alemany, directeur exécutif du Barça, le président de l’OM aurait évoqué l’avenir de Coutinho et pourrait donc tenter de l’attirer à l’OM.

Coutinho a toujours la cote en Premier League