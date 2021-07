Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Umtiti prêt à snober Longoria ?

Publié le 11 juillet 2021 à 0h15 par A.C.

Poussé vers la sortie du côté du FC Barcelone, Samuel Umtiti pourrait rebondir à l’Olympique de Marseille.

C’est la grande braderie au FC Barcelone et Samuel Umtiti semble sur un siège éjectable. Handicapé par d’innombrables blessures ces dernières années, le Français n’est plus dans les plans de Ronald Koeman et avec la menace de la Liga sur le salary cap, un départ est devenu quasiment inévitable. Mais pour aller où ? La piste menant à l’Olympique de Marseille est la plus commentée. Il faut dire que Pablo Longoria est particulièrement proche de Mateu Alemany, le directeur exécutif du FC Barcelone et pourrait donc tenter le coup pour attirer Umtiti à l’OM.

Umtiti n’a aucune envie d’abandonner son contrat au Barça