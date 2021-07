Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta fait face à un problème de taille cet été !

Publié le 10 juillet 2021 à 22h30 par La rédaction

Le FC Barcelone a été plutôt actif sur ce début de mercato estival et doit encore régler le dossier Lionel Messi qui pourrait avoir pris une grande tournure d'après As. Cependant, le Barça serait bloqué dans tous ses projets par un seul et unique problème, les finances du club.

À Barcelone, Joan Laporta se démène pour reconstruire un effectif solide à Ronald Koeman en vue de la saison prochaine. Si les arrivées de Memphis Depay, Sergio Agüero ou encore Eric Garcia peuvent ravir les supporters barcelonais, beaucoup de dossiers semblent encore en cours. Celui de Lionel Messi notamment est le sujet principal en interne du côté du FC Barcelone, et pour l’instant rien n’a été annoncé. Un ralentissement dû en partie aux problèmes financiers du club catalan qui met Joan Laporta dans une impasse totale, et cette situation ne devrait pas s’arranger dans les jours à venir.

Le Barça est bloqué par ses finances