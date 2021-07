Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette terrible annonce lâchée en interne sur l'avenir de Messi...

Publié le 10 juillet 2021 à 15h00 par B.C.

Alors que Lionel Messi serait prêt à consentir à de gros efforts financiers pour rester au FC Barcelone, cela pourrait ne pas suffire à Joan Laporta pour boucler ce dossier.

En proie à de gros problèmes financiers, le FC Barcelone rencontre toutes les peines du monde pour la prolongation de Lionel Messi. Officiellement sans club depuis la fin de son contrat le 30 juin dernier, l’Argentin serait pourtant disposé à rester chez les Blaugrana après ses envies de départ l’été dernier. Conscient des difficultés rencontrées par son club, Lionel Messi aurait même accepté de diminuer son salaire de moitié pour prolonger au FC Barcelone, mais cela pourrait ne pas suffire à lui assurer un avenir en Catalogne.

Les efforts de Messi ne suffisent pas