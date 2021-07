Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann, Messi... Cette nouvelle bombe qui pourrait tout relancer !

Publié le 10 juillet 2021 à 11h30 par Bernard Colas mis à jour le 10 juillet 2021 à 11h59

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone afin de conserver Lionel Messi, Antoine Griezmann manque d’options pour son avenir. Cependant, l’Atlético de Madrid serait disposé à récupérer son ancien joueur, et un échange avec Saul Niguez serait même envisagé par les deux clubs.

Avec le refus de Javier Tebas de changer le plafond salarial instauré en Liga, le FC Barcelone se retrouve dans une situation très complexe. En proie à de gros problèmes financiers, le club culé doit libérer 200M€ de sa masse salariale d’ici le début de la saison, sous peine de ne pas pouvoir inscrire ses quatre renforts (Agüero, Garcia, Emerson, Memphis) en Liga, ni même de conserver Lionel Messi. « Je ne sais pas si Messi débutera la Liga avec le Barça. S’il n’y a pas de départs, ce n’est pas possible » a prévenu jeudi le président de la Liga au micro de Jugones . Joan Laporta n’a donc pas le choix, le Barça doit vendre vite et bien pour renflouer les caisses et alléger la masse salariale. De nombreux joueurs se retrouvent ainsi sur un siège éjectable, à commencer par Antoine Griezmann, sous contrat jusqu'en 2024. À la différence des autres indésirables, le champion du monde dispose d’une cote intéressante sur le marché des transferts et peine toujours à faire l’unanimité, deux ans après son arrivée en Catalogne. Au sein du club, on ne ferme d’ailleurs pas la porte à un départ de l’attaquant tricolore comme l’a reconnu Ronald Koeman ce vendredi : « S'il y a un changement, nous devrons l'accepter, mais ce sont des choses et des décisions que le club doit prendre. Nous verrons qui reste et qui part car il en reste beaucoup, mais il est clair que la priorité c'est que Messi reste avant tout (…) Pour moi, Griezmann est très important. Il a été une excellente recrue pour Barcelone et a montré sa qualité. Il a très bien joué et c'est un très bon joueur. Mais j'insiste sur le fait que je ne sais pas quelles décisions seront prises à la fin car le plus important est que Léo reste avec nous. C'est l'avenir de ce club et nous devons essayer au maximum. »

Griezmann impliqué dans un gros échange ?

En effet, il y a urgence dans les bureaux de la direction. D’après les informations divulguées par le journaliste Rubén Uría sur la chaîne Gol , le départ d’Antoine Griezmann est nécessaire pour boucler la prolongation de Lionel Messi. Sans départ du Français, le sextuple Ballon d’Or ne pourra rester chez les Blaugrana en raison de ses émoluments. Les prochains jours s’annoncent donc décisifs puisque Messi voudra être fixé sur son avenir d’ici la reprise des championnats. Problème, Antoine Griezmann manque d’options pour son avenir. Une arrivée à la Juventus semble difficile tant que Cristiano Ronaldo n’aura pas plié bagage, tandis que le PSG ne compterait pas se positionner sur l’attaquant de 30 ans. Ce dernier serait toutefois dans le viseur de plusieurs écuries de Premier League, à l’instar de Manchester City, mais c’est à l’Atlético de Madrid qu’Antoine Griezmann pourrait rebondir. D’après les informations de Mundo Deportivo, les Colchoneros et les Blaugrana étudieraient la possibilité de conclure un échange entre Saúl Niguez et Antoine Griezmann. En plus de vouloir alléger sa masse salariale dans l'optique de conserver Lionel Messi, le Barça souhaite mettre la main sur un milieu de terrain après l’échec des négociations avec Georginio Wijnaldum, parti au PSG, tandis que l’Atlético serait emballé par l’idée de récupérer son ancien buteur français.

Simeone emballé par un retour de son ancien joueur