Mercato - PSG : Le Real Madrid bouge ses pions pour Kylian Mbappé…

Publié le 12 juillet 2021 à 6h15 par Th.B.

Dans le viseur du Real Madrid depuis plusieurs années, Kylian Mbappé serait susceptible de rejoindre la Casa Blanca une fois que son contrat aura expiré au PSG en 2022. La prime à la signature dont il bénéficierait serait déjà préparée à Madrid.

Depuis de longues semaines, le flou règne sur le feuilleton Kylian Mbappé. Alors que son contrat arrive à expiration le 30 juin 2022, le champion du monde tricolore n’a toujours pas pris la décision de le prolonger et aurait même fait le choix de clore les discussions avec Leonardo. En effet, RTL a récemment révélé que le dialogue était rompu entre le clan Mbappé et le directeur sportif du PSG. Le président Nasser Al-Khelaïfi aurait par la suite pris les commandes de cette opération, mais ce changement ne semble pas avoir rapproché le PSG de son objectif qui est de prolonger le contrat de Kylian Mbappé.

Un départ de Mbappé en 2022 et une prime à la signature de 20M€ au Real Madrid