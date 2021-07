Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo dans le dossier Harry Kane !

Publié le 11 juillet 2021 à 16h45 par D.M.

Selon les échos en provenance d'Angleterre, le PSG pourrait tenter de recruter Harry Kane en cas de départ de Kylian Mbappé. Et le club parisien ne devrait pas affronter la concurrence de Manchester United dans ce dossier.

Mais où évoluera Harry Kane la saison prochaine ? Comme annoncé par le 10 Sport le 10 juillet, Tottenham souhaite le conserver, mais l’attaquant anglais s’interrogerait sur son avenir. Agé de 27 ans, l’international anglais pourrait quitter les Spurs cet été afin de rejoindre un club capable de remporter des trophées. Harry Kane devrait s’entretenir avec ses dirigeants après la finale de l’Euro afin de faire un point sur son avenir. S’il venait à quitter Tottenham, plusieurs clubs seraient prêts à l’accueillir.

Manchester United n'ira pas sur Harry Kane