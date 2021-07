Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Tottenham pense à un duo d’attaquant français pour remplacer Kane !

Publié le 10 juillet 2021 à 11h33 par Alexis Bernard

Selon nos informations, Tottenham se prépare à toutes les éventualités si jamais Harry Kane venait à partir. Avec un œil sur un duo d’attaquants français…

La volonté première de Tottenham est bien de conserver Harry Kane. Mais les Spurs sont confrontés à celle du joueur, qui regarde de plus en plus ailleurs. Chassé par Manchester City, notamment, le capitaine de la sélection anglaise a prévu de voir ses dirigeants après l’Euro pour faire le point. Un rendez-vous qui pourrait être décisif pour l’idole des Spurs. Et même si le président Levy n’est pas vendeur, il sait que le désir de sa star ne peut se contourner. Voilà pourquoi le club londonien se prépare à toutes les éventualités, si jamais Kane s’en va cet été.

Pléa/Thuram, ça plaît

Parmi les pistes explorées depuis plusieurs semaines, Tottenham travaille notamment sur un dossier atypique. Pour remplacer Kane, les Spurs n’envisageraient pas la venue d’un attaquant mais de deux. Un duo, qui fait aujourd’hui le bonheur du Borussia M’Gladbach : Alassane Pléa et Marcus Thuram. Tottenham apprécie beaucoup la complémentarité des buteurs français et songerait à la possibilité de s’offrir le ticket gagnant du club allemand. Aucun contact entre les deux clubs à ce sujet, pour le moment. Tottenham souhaite d’abord se concentrer sur le dossier Kane, et verrouiller son avenir, avant de lancer d’éventuelles hostilités.