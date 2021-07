Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation à 170M€ sur le successeur de Mbappé !

Publié le 12 juillet 2021 à 0h45 par D.M.

Si du monde semble s'intéresser à Harry Kane, Tottenham a mis en place son plan d'action pour refroidir ces prétendants.

L’avenir de Kylian Mbappé n’est toujours pas fixé. Sous contrat jusqu’en 2022, l’international français n’a toujours pas annoncé s’il restait, ou pas, au PSG la saison prochaine. En tout cas, Leonardo se préparerait à toutes les éventualités et notamment à celle de perdre Mbappé cet été. Et à en croire la presse anglaise, le PSG pourrait enregistrer l’arrivée d’Harry Kane, pour remplacer l’ancien de l’AS Monaco. Mais Tottenham n’a visiblement pas l’intention de se séparer de l’attaquant anglais.

Kane valorisé à 170M€ pour décourager les prétendants