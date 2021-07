Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato : L'AS Monaco double l'OL dans ce dossier à 6,5M€ !

Publié le 11 juillet 2021 à 23h40 par La rédaction mis à jour le 12 juillet 2021 à 0h02

Plutôt calmes dans ce début du mercato, l'OL et Monaco s'intéressent à la révélation de Bundesliga, Ismail Jakobs. Et selon toute vraisemblance, c'est l'ASM qui a raflé la mise.