Foot - Mercato

EXCLU - Mercato - AS Monaco : Strasbourg insiste pour Aholou !

Publié le 11 juillet 2021 à 20h43 par Alexis Bernard

Prêté à Strasbourg la saison dernière, Jean-Eudes Aholou est toujours désiré par le club alsacien. Et Monaco veut le vendre.

L'AS Monaco cherche à vendre une partie de son effectif. Niko Kovac a transmis à ses dirigeants la liste des joueurs sur lesquels il ne compte plus pour la saison prochaine. Et Jean-Eudes Aholou (27 ans) en fait partie. Selon nos informations, Strasbourg met tout en oeuvre pour pouvoir signer, définitivement, le milieu de terrain monégasque. Prêté la saison dernière en Alsace, l'Ivoirien plaît au nouveau coach, Julien Stéphan. Ce dernier fait le forcing pour que Monaco accepte de le vendre à Strasbourg cet été. Un dossier compliqué puisque la concurrence de clubs étrangers, notamment en Turquie, est là. Mais Strasbourg donne tout et espère pouvoir récupérer Jean-Eudes Aholou, dont le contrat se termine en juin 2023.