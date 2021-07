Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tuchel met le feu au feuilleton Haaland !

Publié le 11 juillet 2021 à 19h30 par Th.B.

Outre le Real Madrid, Chelsea serait également plus que déterminé à s’attacher les services d’Erling Braut Haaland, sous l’impulsion de Thomas Tuchel, qui réclamerait à ses dirigeants le transfert rapide du Norvégien. L’été s’annonce chaud pour l’attaquant du Borussia Dortmund.

Ces derniers mois, le feuilleton Erling Braut Haaland ne cesse de faire couler de l’encre dans les médias. En effet, ce dossier a pris une tout autre tournure le 1er avril dernier, moment où son agent Mino Raiola et son père Alf-Inge se sont rendus en Espagne afin de s’entretenir avec les dirigeants du FC Barcelone et du Real Madrid concernant un potentiel transfert. De son côté, Raiola a régulièrement expliqué dans la presse que son transfert dès cet été du Borussia Dortmund était une possibilité. « Je peux confirmer que j'étais à Dortmund pour des entretiens. Michael Zorc nous a clairement indiqué que le BVB ne voulait pas vendre Erling cet été. Je respecte cet avis, mais cela ne veut pas dire automatiquement que je suis d’accord. Le Borussia a été très clair dans ses opinions. Nous sommes d’accord avec cela. Il n'y a pas de guerre entre nous et le Borussia, absolument pas ! La relation avec Zorc, Watzke et Kehl est toujours bonne » . Voici le message que l’agent d’Haaland a fait passer à Sport1 courant avril. De quoi laisser entendre que le serial buteur du Borussia Dortmund, qui est sous contrat jusqu’en juin 2024 dans lequel figurerait une clause libératoire de 75M€ effective à compter de juin 2022, pourrait être vendu cet été. Cependant, le BvB refuse de vendre son joyau comme le directeur sportif Michael Zorc ou le directeur général Hans-Joachim Watzke l’ont assuré à maintes reprises. Néanmoins, cela ne découragerait pas un certain Thomas Tuchel.

Tuchel veut que tout soit bouclé rapidement pour Haaland !

Alors que Thomas Tuchel, arrivé cet hiver après son limogeage du PSG, est parvenu à amener Chelsea sur le toit de l’Europe pour la deuxième fois en l’espace de 9 ans, l’entraîneur des Blues voudrait que sa direction opère quelques changements au sein de son effectif. Et parmi les différentes pistes enclenchées, celle menant à Erling Braut Haaland figurerait tout en haut de la liste. D’ailleurs, à en croire Sport BILD, Tuchel aurait fait savoir à sa hiérarchie qu’il faudrait qu’elle réussisse au plus vite à boucler l’opération Haaland. Cependant, l’affaire ne serait pas encore entendue puisque le média allemand confirme la tendance selon laquelle le Borussia Dortmund camperait sur ses positions et refuserait de céder son buteur. Le BvB s’attendrait à pouvoir compter sur Haaland la saison prochaine et s’en assurerait en mettant une étiquette de 175M€ pour cet été pour les clubs intéressés. Pour les médias allemands, le directeur sportif du club de la Ruhr a réitéré la volonté du Borussia concernant Haaland. « Rien n'a changé. Nous planifions la nouvelle saison avec Erling. Erling est actuellement chez lui en Norvège et il est en pleine forme. Erling ne sera pas encore utilisé lors du match test de mardi à Giessen. Rien n'a changé : Nous sommes toujours déterminés à conserver Erling pour la nouvelle saison ! ».

Haaland ouvert à plusieurs options