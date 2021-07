Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Guardiola, Tuchel... Haaland a déjà tranché pour son avenir !

Publié le 10 juillet 2021 à 18h30 par Amadou Diawara

Passé à côté d'Erling Haaland à l'hiver 2020, le Real Madrid espérerait pouvoir le recruter cet été en cas d'échec avec Kylian Mbappé. Toutefois, Michael Zorc n'a eu de cesse de répéter qu'il ne comptait en aucun cas laisser filer son numéro 9 cet été. De son côté, Erling Haaland se verrait rejoindre à la fois le Real Madrid, Manchester City et Chelsea, mais il ne serait pas forcément prêt à quitter le Borussia Dortmund lors de ce mercato estival.

Auteur d'un début de saison 2019-2020 fracassant avec le RB Salzbourg, Erling Haaland a affolé l'Europe. A tel point que toutes les plus grosses écuries européennes se l'arrachaient à l'hiver 2020. Alors que de nombreux cadors du continent se disputaient le recrutement d'Erling Haaland, le Borussia Dortmund a finalement raflé la mise. Malgré l'intérêt du Real Madrid, et d'autres colosses, le crack norvégien a préféré rejoindre le BVB pour emmagasiner le plus de temps de jeu possible et parfaire sa progression car il n'a que 20 ans. Devancé par le Borussia Dortmund il y a un an et demi, le Real Madrid n'aurait pas oublié l'idée de s'offrir Erling Haaland. Alors qu'il en pincerait toujours pour le natif de Leeds, Florentino Pérez envisagerait de se jeter sur lui lors de ce mercato estival. Toutefois, le président merengue privilégierait l'arrivée de Kylian Mbappé, son grand rêve. En d'autres termes, le Real Madrid ne devrait se tourner vers Erling Haaland cet été qu'en cas d'échec avec le numéro 7 du PSG, qui sera en fin de contrat le 30 juin 2022.

Erling Haaland se verrait bien signer au Real Madrid

De son côté, le Borussia Dortmund n'aurait pas changé sa position concernant Erling Haaland. Depuis de longues semaines, le BVB serait totalement contre le départ de son numéro 9. D'ailleurs, Michael Zorc a multiplié les sorties pour repousser les avances des prétendants d'Erling Haaland. Et ce samedi, le directeur sportif du Borussia Dortmund en a remis une couche, histoire de bien remettre les points sur les i au cas où ses récentes déclarations n'avaient pas été bien comprises. « Rien n'a changé. Nous planifions la nouvelle saison avec Erling », a lancé Michael Zorc lors d'un entretien accordé à Bild , avant d'insister au micro de Sport 1 . « Erling est actuellement chez lui en Norvège et il est en pleine forme. Erling ne sera pas encore utilisé lors du match test de mardi à Giessen. Rien n'a changé : Nous sommes toujours déterminés à conserver Erling pour la nouvelle saison ! » , a affirmé le dirigeant du Borussia Dortmund. Mais qu'en pense Erling Haaland ?

