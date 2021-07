Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Piqué, Xavi… Iniesta a de grands projets pour le Barça !

Publié le 11 juillet 2021 à 18h30 par Th.B.

Alors que Xavi Hernandez fait ses gammes à Al-Sadd, il serait un bon pari pour le FC Barcelone dans le cadre de sa recherche d’un nouvel entraîneur en 2022 pour Andrés Iniesta qui voit également grand pour Gerard Piqué.

Le FC Barcelone pourrait à court terme et à moyen terme entrer dans une toute nouvelle ère. En effet, bien que Joan Laporta ait seulement été élu président du club culé le 7 mars dernier, le patron du Barça ne restera pas éternellement et il se pourrait que son successeur se trouve dans l’effectif actuel blaugrana. Via sa société Kosmos , Gerard Piqué est propriétaire depuis quelques années du FC Andorra. Mais se pourrait-il que celui qui a dernièrement prolongé son contrat au FC Barcelone jusqu’en juin 2024 devienne président du club, lui qui a été formé à la Masia et qui a effectué la plus grande partie de sa carrière en Catalogne ? En février dernier, le principal intéressé ouvrait la porte à une telle éventualité. « Pour le moment, la seule chose que j'essaie est d'apprendre. J'ai appris de bonnes et de mauvaises choses de Bartomeu, Rossell, Laporta. J'essaie d'apprendre des autres présidents de club. Florentino Perez fait un très bon travail en tant que président. Je ne sais pas ce que je vais faire dans quelques années. Maintenant je joue au football, j'essaierai d'aller le plus loin possible. Puis une nouvelle vie viendra, il y a un abîme. Il est difficile de s’adapter et il faut être préparé ». Voici le message que Gerard Piqué lâchait en février dernier au cours d’un live Twitch avec le streamer Ibai Llanos. De quoi donner des idées à Andrés Iniesta, ancienne gloire du FC Barcelone et coéquipier de Piqué.

Iniesta voit bien Piqué devenir président du FC Barcelone !

À l’occasion d’une session live sur Twitch avec Ibai Llanos effectuée ce dimanche après-midi, Andrés Iniesta a été interrogé sur la possibilité qu’un jour Gerard Piqué devienne président du club culé. Et le milieu de terrain de Vissel Kobe n’a pas écarté cette possibilité, bien au contraire. « Si Piqué peut devenir président du Barça ? Je le pense, Geri peut être tout ce qu’il prétend être ». De bon augure pour la potentielle future campagne présidentielle de Gerard Piqué qui pourrait cependant ne jamais voir le jour si l’on en croit les propos du principal intéressé énoncés en avril dernier. « J'ai beaucoup d'informations sur le Barça et je voulais voir comment ils s'y prenaient durant les dernières élections. C'était un combat digne. Et j'espère que Laporta remplira ce mandat. Mais je ne sais pas, je ne sais pas si dans le futur je serai président.... Je sens que je suis toujours un footballeur et je m'amuse bien ». Seul le temps nous dira si le FC Barcelone verra Gerard Piqué concourir pour le poste de président. Outre le défenseur du FC Barcelone, Andrés Iniesta a aussi des grands projets pour une autre gloire du Barça .

Iniesta veut témoigner du retour de Xavi au Barça !