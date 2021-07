Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Griezmann… Koeman a pris une décision radicale !

Publié le 11 juillet 2021 à 14h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi n’a toujours pas prolongé son contrat au FC Barcelone, Ronald Koeman serait disposé à sacrifier Antoine Griezmann pour prolonger l’Argentin.

Arrivé au terme de son contrat le 30 juin dernier, Lionel Messi n’a toujours pas paraphé de nouveau bail au FC Barcelone. Pourtant, à en croire de nombreux médias, ce n’est pas l’envie qui manque puisque l’international argentin et l’écurie catalane aurait d’ores et déjà un accord de principe. En fait, c’est davantage la situation économique du Barça qui serait en cause, avec sa masse salariale colossale qui empêcherait tout simplement d’enregistrer la prolongation de Lionel Messi. De ce fait, le FC Barcelone doit absolument vendre, et c’est dans cette perspective qu’Antoine Griezmann pourrait être sacrifié.

Ronald Koeman ne veut pas se débarrasser d’Antoine Griezmann, mais…