Mercato - Barcelone : Griezmann tape du poing sur la table !

Publié le 11 juillet 2021 à 6h00 par Th.B.

En proie à de sérieux problèmes financiers, le FC Barcelone songerait à un échange de joueurs avec l’Atletico de Madrid dans lequel Antoine Griezmann et Saul Niguez feraient partie intégrante. Néanmoins, ce serait sans compter sur la volonté du Français.

Alors que le FC Barcelone se trouve être dans une situation économique plus que simplement délicate, la prolongation de Lionel Messi serait remise en question. En effet, en raison du plafond salarial instauré en Liga, le président Joan Laporta devrait parvenir à alléger la masse salariale de près de 200M€. De quoi laisser présager quelques sacrifices sur le marché des transferts et Antoine Griezmann pourrait bien en faire partie. Foot Mercato a d’ailleurs dévoilé une discussion entre Pep Guardiola et le joueur dans le cadre d’une potentielle venue à Manchester City.

Pas de départ à l’Atletico, à City ou ailleurs pour Griezmann