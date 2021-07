Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La solution enfin trouvée pour Lionel Messi ?

Publié le 11 juillet 2021 à 4h30 par T.M.

Pour Joan Laporta, la prolongation de Lionel Messi est un véritable parcours du combattant. Néanmoins, la solution pourrait bien avoir été trouvée pour le FC Barcelone.

Actuellement, Lionel Messi n’a aucun contrat avec aucun club. En effet, le sien avec le FC Barcelone a expiré le 1er juillet dernier et l’Argentin est donc libre. Néanmoins, en Catalogne, on espère régler cela au plus vite en prolongeant La Pulga. Joan Laporta en a fait sa priorité, mais pour le président du Barça, la mission est plus que compliquée. Compte tenu des finances catastrophiques du FC Barcelone, un grand ménage est nécessaire pour permettre d’enregistrer cette prolongation de Lionel Messi. Mais encore faut-il trouver preneur pour les joueurs poussés vers la sortie.

Merci aux clubs espagnols ?