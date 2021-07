Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Encore 2 coups XXL pour Leonardo ?

Publié le 11 juillet 2021 à 4h45 par T.M.

Alors que le PSG a déjà frappé très fort sur ce mercato estival, cela pourrait être loin d’être terminé…

Après un échec en finale et en demi-finale, le PSG veut enfin remporter cette Ligue des Champions, qu’il recherche depuis 2011. Pour cela, le club de la capitale n’a pas hésité à frapper fort depuis l’ouverture du marché des transferts. Cela a ainsi débuté avec l’arrivée de Georginio Wijnaldum, qui était libre de tout contrat. Dernièrement, ce sont Achraf Hakimi et Sergio Ramos qui ont paraphé leur contrat avec le PSG et d’ici peu, c’est Gianluigi Donnarumma qui en fera de même. Pour aller à la conquête de l’Europe, Mauricio Pochettino va donc avoir les armes nécessaires et son arsenal pourrait bien être encore plus important.

Pogba + Messi ou Cristiano Ronaldo ?