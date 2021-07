Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Antoine Griezmann n’était clairement pas désiré au Barça…

Publié le 11 juillet 2021 à 4h00 par T.M.

Alors que le FC Barcelone cherche actuellement à se débarrasser d’Antoine Griezmann, en Catalogne, on n’aurait pas vraiment souhaité recruter le Français en 2019.

Cherchant à prolonger Lionel Messi, Joan Laporta doit toutefois faire une énorme place dans la masse salariale pour conserver la star du FC Barcelone. Un ménage qui n’est pas si simple sans les départs de plusieurs gros noms. Et pour cela, tous les regards se tournent notamment vers Antoine Griezmann. Après deux saisons passés en Catalogne, le Français n’a jamais réussi à trouver réellement sa place et cela pourrait être encore plus compliqué avec les arrivées de Memphis Depay et Sergio Agüero. Désormais, le Barça cherche donc à se délester de Griezmann, pour régler un problème qui n’aurait jamais dû exister…

Un recrutement déconseillé !