Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle révélation de taille sur l’avenir de Griezmann !

Publié le 10 juillet 2021 à 16h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid envisageraient de procéder à un échange entre Antoine Griezmann et Saúl Niguez, cette opération serait encore loin de voir le jour.

Contraint de vendre rapidement afin d’alléger sa masse salariale, le FC Barcelone pourrait se séparer d’Antoine Griezmann. Depuis son arrivée, le Français ne fait pas l’unanimité mais conserve malgré tout une cote intéressante sur le marché des transferts. Interrogé ce vendredi, Ronald Koeman a d’ailleurs reconnu que l’avenir de l’attaquant était incertain, à cause notamment de la situation concernant Lionel Messi : « Griezmann est très important. Il a été une excellente recrue pour Barcelone et a montré sa qualité. Il a très bien joué et c'est un très bon joueur. Mais j'insiste sur le fait que je ne sais pas quelles décisions seront prises à la fin car le plus important est que Léo reste avec nous. C'est l'avenir de ce club et nous devons essayer au maximum . » Ce samedi, Mundo Deportivo annonce que le Barça et l’Atlético de Madrid envisageraient de procéder à un échange entre Antoine Griezmann et Saúl Niguez, le club culé souhaitant également mettre la main sur un milieu de terrain. Mais il faudra se montrer patient dans ce dossier.

Le Barça hésite