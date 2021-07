Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grosse mise au point pour cette opération colossale avec Griezmann !

Publié le 11 juillet 2021 à 11h00 par La rédaction

En Espagne, on spécule de plus en plus sur l'idée d'un échange entre Antoine Griezmann (FC Barcelone) et Saul Niguez (Atlético de Madrid). Néanmoins, il ne faudrait pas se faire trop d'idées à ce sujet.

Un échange entre Saul Niguez et Antoine Griezmann ? Cela paraît être le feuilleton de l'été pour le moment. Le Barça, en proie à de grosses difficultés financières, doit vendre et se séparer de ses plus gros salaires. Le champion du monde 2018 en fait partie, et son départ permettrait au club catalan de prolonger plus facilement Lionel Messi, libre depuis le 1er juillet. Le Français, arrivé en Catalogne il y a deux ans, ne s'est jamais réellement imposé au Barça, même si son entraîneur Ronald Koeman semblait de plus en plus compter sur lui. Mais l'échange entre Griezmann et Saul est-il réellement possible ?

Un dossier très compliqué