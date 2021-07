Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme coup de froid pour l'avenir de Messi !

Publié le 11 juillet 2021 à 10h00 par D.M.

A en croire AS, la Liga aurait finalement autorisé le FC Barcelone à inscrire Lionel Messi comme joueur du club. Mais cette information a été démentie par plusieurs autres médias.

Vainqueur de la Copa America ce samedi avec la sélection argentine, Lionel Messi traverse une situation inhabituelle. En effet, la Pulga n’est plus sous contrat avec le FC Barcelone. Le club catalan aurait aimé éviter cette situation, mais n’est pas parvenu à dégraisser son effectif et alléger sa masse salariale pour acter la prolongation du joueur âgé de 34 ans. Afin d’inscrire au plus vite Messi dans son effectif, le FC Barcelone a demandé à la Liga un assouplissement des règles liées au plafond salarial. Une demande dans un premier temps refusé par Javier Tebas. Mais ce samedi, la presse espagnole a indiqué que le président de la Liga était revenu sur sa décision.

Le Barça toujours dans l'impasse pour Messi