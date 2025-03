Mercato : L’OM veut boucler un grand retour !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il évolue depuis bientôt sept ans en Premier League, à Brighton puis à Tottenham qu’il a rejoint à l’été 2022, Yves Bissouma pourrait revenir en Ligue 1 l’été prochain, où il s’était révélé sous les couleurs du LOSC. À un an de la fin de son contrat avec les Spurs, l’OM serait intéressé par le milieu de terrain âgé de 28 ans.

Après avoir vu l’OGC Nice s’imposer sur la pelouse de l’ASSE samedi (1-3), l’OM a repris ses trois points d’avance au classement en battant le FC Nantes dimanche au Stade Vélodrome (2-0). Deux clubs à la lutte pour terminer à la place de dauphin du PSG, mais les Aiglons et les Marseillais pourraient également s’affronter sur le mercato.

L’OM et l’OGC Nice pensent à Bissouma

Car, d’après les informations de GIVEMESPORT, l’OM et l’OGC Nice auraient une cible en commun dans l’optique du prochain mercato estival : Yves Bissouma (28 ans). Un joueur déjà passé par la Ligue 1, de 2016 à 2018 sous les couleurs du LOSC, avant de prendre la direction de la Premier League à l’été 2018.

Crystal Palace également sur le coup

Après quatre saisons passées à Brighton, Yves Bissouma a rejoint Tottenham en 2022, où il arrive à un an de la fin de son contrat, qui court jusqu’en juin 2026. En plus de l’OM et de l'OGC Nice, Crystal Palace serait également sur la piste de l’international malien (36 sélections), alors que d’autres clubs pourraient se manifester.