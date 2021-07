Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo bientôt fixé pour ce joueur de Simeone ?

Publié le 9 juillet 2021 à 23h45 par D.M.

Annoncé dans le viseur du PSG, Saul Niguez aurait de grandes chances de rejoindre Liverpool cet été. Le club anglais serait sur le point e formuler une offre, qui pourrait convaincre les dirigeants de l'Atlético.

L’un des objectifs de Leonardo durant ce mercato estival est de renforcer le milieu de terrain. Pour améliorer ce secteur, le PSG a recruté Georginio Wijnaldum, mais devrait continuer à recruter. Selon plusieurs médias, le club parisien aurait entamé des contacts avec Mino Raiola pour évoquer la situation de Paul Pogba, qui ne resterait pas insensible à l’intérêt du PSG. Ces dernières semaines, il a également été question d’une possible arrivée de Saul Niguez, mais le joueur de l’Atlético se dirigerait plutôt vers un départ en Premier League.

Saul Niguez proche de Liverpool ?